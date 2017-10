Paolo Brosio è intervenuto ieri a Mattino Cinque per illustrare l’apparizione della Madonna alla veggente Mirjana. Un’apparizione, la sua, poi condivisa sul profilo Facebook, dove sono piovuti, non dal cielo, commenti entusiasti per un simile dono divino. Il giornalista, noto come inviato del Tg4 prima di specializzarsi su tematiche religioso, ha illustrato al pubblico di uno dei principali canali della TV italiana come funzioni il “miracolo” della Madonna di Medjugorje. Il secondo giorno di ogni mese la veggente Mirjana vede la Madonna, andando in estasi, per poi raccontare alla folla riunita quanto dettole dalla madre del Signore. Curiosamente la Madonna visita Mirjana anche il giorno del suo compleanno.

IL VIDEO DELLA SPIEGAZIONE DI PAOLO BROSIO SULLA MADONNA DI MEDJUGORJE

A Mattino Cinque Paolo Brosio ha rimarcato come una commissione della Chiesa cattolica avviata da papa Benedetto XVI abbia certificato sette apparizioni della Madonna ai veggenti, una in più rispetto a Fatima. Le visite della madre di Gesù però finiranno. Infatti secondo Brosio la Madonna rivelerà 10 segreti a Mirjana, che poi li dirà a un frate francescano, così da trasmettere il messaggio alla Chiesa cattolica. Questa davvero imperdibile spiegazione su uno dei fenomeni più improbabili che possano esistere, le apparizioni di entità divine a esser umani definiti veggenti, è stata protagonista di una trasmissione televisiva vista da milioni di persone.