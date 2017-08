Continua nel Lazio la guerra dell’acqua: una settimana fa il presidente Zingaretti ha emesso una nuova ordinanza che – a differenza della precedente – non bloccava le captazioni dal lago di Bracciano da parte di Acea, ma le diminuiva progressivamente, fino a interromperle a partire da settembre. Sembrava così rientrata l’emergenza siccità a Roma e scongiurato il rischio razionamento dell’acqua per i cittadini della capitale, ma evidentemente per la sindaca Raggi il dietrofront di Zingaretti non è bastato: ora la prima cittadina ha presentato un ricorso al Tribunale delle Acque in via cautelare contro la seconda ordinanza della Regione.

LEGGI ANCHE > IL LAGO DI BRACCIANO SI PROSCIUGA, MENTRE ROMA ESULTA PER IL CESSATO ALLARME SICCITÀ | VIDEO

IL RICORSO DELLA LA RAGGI AL TRIBUNALE DELLE ACQUE, PER FAR PROSEGUIRE LE CAPTAZIONI DAL LAGO DI BRACCIANO

A rendere noto il ricorso della Raggi è stato il deputato Pd Emiliano Minnucci, ex sindaco di Anguillara, uno dei comuni che si affacciano sul lago di Bracciano. Ecco quello che scrive sul suo sito:

Questa mattina ho appreso che la Sindaca di Roma, attraverso un ricorso al Tribunale delle Acque, si è appellata contro la seconda e ultima ordinanza emanata dal Presidente Zingaretti attraverso la quale è stato scongiurato il razionamento del servizio idrico a Roma e, di conseguenza, confermato il proseguimento delle captazioni a Bracciano fino al prossimo 31 agosto. Per la Raggi i prelievi non solo non devono essere bloccati a fine mese ma devono perdurare nel tempo e senza regole secondo le esigenze esclusive di Acea. Con quest’ultimo atto la Raggi insulta i nostri territori e calpesta quel punto di complicato compromesso che la Regione Lazio era riuscita a individuare.

MINNUCCI (PD): «PER VIRGINIA RAGGI IL LAGO DI BRACCIANO DEVE MORIRE»

Minnucci, che lunedì scorso ha organizzato a Roma una manifestazione in difesa del lago di Bracciano, è duro con la Raggi anche su Facebook: «Per Virginia Raggi il Lago di Bracciano deve morire. Ha fatto ricorso anche contro l’ultima ordinanza di Zingaretti. Vuole mano libera per Acea. È un atto criminale», scrive postando l’articolo in cui denuncia il ricorso della sindaca grillina.