Game of Thrones: la teoria dei fan su Cersei e la fine della casata Lannister

Oramai è un dato di fatto: tutti i fan di Game of Thrones 7 sanno che Cersei Lannister morirà. Se siete appassionati della serie lo sapete benissimo.

Nella quinta stagione la veggente Maggie La Rana racconta alla regina del Trono di Spade la sua vita sfortunata. Predice il futuro a Cercei quando era appena una ragazzina, con la futura morte dei suoi 3 figli. Quello che però molti non sanno è che nei libri di Game of Thrones la veggente predice anche la morte di Cercei, dopo quella dei figli.

La regina sarebbe morta quando il “valonqar” avrebbe stretto le mani attorno alla sua “pallida gola”.

E quando sarai annegata nelle tue stesse lacrime, il valonqar chiuderà le mani attorno alla tua gola bianca e stringerà finché non sopraggiungerà la morte

Tommen si è suicidato nell’ultima puntata della sesta stagione. E la fine della reggente più temuta della serie Hbo però sembra ancora lontana. Ma cosa significa “valonqar”? Significa “fratello minore” in Alto Valyriano (lingua conosciuta ai giovani Targaryen). Sia Tyrion che Jaime sono nati dopo Cercei.

E qui scattano le ipotesi.

GAME OF THRONES: CERSEI, COME MUORE?

1 – In una scena di GoT 7 i due fratelli ad Approdo del Re si incontrano sopra una mappa di Westeros: Cersei è ferma sulla regione “The neck” (il collo), mentre Jaime è su The Fingers (le dita). Un dettaglio che solleva pure MondoFox.

2 – Quando Euron Greyjoy arriva ad Approdo. Euron chiede la mano di Cercei, lei gli dà il due di picche e ricorda al corteggiatore come Euron in passato abbia ucciso il suo stesso fratello. Lui gli replica: “Dovresti provare. È una sensazione magnifica”.

3 – Ora, con la sconfitta dei Tyrell, il denaro è in mano a Cersei che può avere il sostegno della Banca di Ferro per finanziare la sua guerra. Secondo alcuni fan la Banca di Ferro tradirà. Tradirà perché lo ha già fatto, nei confronti del trono, più volte. E questo potrebbe cambiare le sorti della serie in una puntata che già fa presagire la guerra: Spoils of war.

4 -Molti sognano una vendetta di Arya, che vendica la morte di Ned Stark. Si tratta di una sorella minore ma non è un fratello.

Però carissimi considerando che manca ancora l’Ottava stagione il famoso momento del valonqar dovrà attendere. Ancora.