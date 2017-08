Agnese Renzi indossa ciabatte da 480 euro secondo Oggi. La moglie del segretario del PD è stata fotografata mentre indossava queste calzature particolarmente costose mentre passeggia a Forte dei Marmi, notissima località di villeggiatura della Versilia, insieme a suo marito Matteo Renzi e alla figlia Ester. Nel numero di Oggi in edicola c’è un box in cui si rimarca come le ciabatte di Agnese Landini costino circa cinquecento euro. Una fotografia con didascalia riportata in modo neutro, ma che sta rimbalzando sui social e generando alcune polemiche.

La critica appare al solito infondata, un po’ come successo ai tempi del maglione bianco di Ermanno Scervino indossato durante l’ultima conferenza stampa di Matteo Renzi da presidente del Consiglio che costava 780 euro. Agnese Renzi è stata oggetto di numerose polemiche pretestuose così come bufale, alcune divertenti come quella del nostro amico Ermes Maiolica, altre invece infami come la falsa notizia sulla sua assunzione da insegnante di ruolo favorita dai legami col marito presidente del Consiglio. Sull’abbigliamento di una persona c’è poco o nulla da dire: non pare comprensibile il motivo per cui si debba, anche insultare, chi sceglie di spendere cifre elevate per vestirsi. Una polemica che appare tanto più pretestuosa in un Paese come l’Italia che ha nell’abbigliamento di lusso una delle sue industrie di punta.

Foto copertina: ANSA/ MAURIZIO DEGL’INNOCENTI