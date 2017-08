Belén Rodriguez sarebbe tornata assieme a Stefano De Martino. Si tratterebbe, se confermato, della notizia di gossip di gran lunga più importante dell’estate. La fonte però non è sicura al 100%: si tratta di Giovanni Ciacci, noto esperto di look, che lo ha rivelato intervenendo a una trasmissione di Radio Deejay. Ciacci, come riporta il sito Bitchy F, ha detto al programma radiofonico condotto da La Pina.

Giovanni Ciacci ne è sicuro, Belen e Stefano De Martino sarebbero tornati insieme, questo è quello che ha dichiarato a Pinocchio su Radio Deejay. Stefanone quindi non è più libero e sempre secondo Ciacci lo scoop verrà reso noto entro ferragosto. “Sento che state dando delle notizie ma non date la notizia del giorno. Sta succedendo quello che noi tutti della cronaca rosa e del mondo dorato del gossip stiamo aspettando da tutta l’estate. Sta succedendo, ci siamo quasi, anzi è già successo. Notizie da Ibiza dicono che Belen è tornata con Stefano De Martino. Pare che la bella sia tornata da Los Angeles, dopo la grandissima campagna pubblicitaria con altre super top model, a Ibiza, dove c’era ad attenderla Stefano con il figlio Santiago

Belén Stefano De Martino di nuovo una coppia per Giovanni Ciacci

L’affermazione di Giovanni Ciacci a Radio Deejay segue il racconto di un riavvicinamento della coppia di cui le riviste di gossip mormorano da tempo. Belén Rodriguez e Stefano De Martino si erano fidanzati dopo essersi conosciuti nella trasmissione Amici, creando un caso che aveva letteralmente monopolizzato i giornali per diverse settimane, nella primavera del 2012. La coppia si era sposata l’anno successivo, e dal matrimonio è nato il loro unico figlio, Santiago.

A dicembre 2015, dopo ricorrenti notizie di crisi del rapporto, l’avvocato di Belén Rodriguez aveva annunciato la separazione. Negli ultimi tempi la showgirl argentina aveva ritrovato l’amore col pilota Andrea Iannone.

