L’infermiera che somministrava morfina al neonato

Una infermiera in servizio presso l’Asl di Verona è stata arrestata dalla Polizia di Verona per aver somministrato della morfina ad un neonato, causandogli una overdose e provocandogli un arresto respiratorio.

La donna avrebbe somministrato morfina al neonato in assenza di una prescrizione medica e senza necessità terapeutiche. È stata arrestata in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip Livia Magri su richiesta del pm Elvira Vitulli.

(Foto Dpa da archivio Ansa di un neonato curato in un ospedale)