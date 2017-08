Basket, Italia-Nigeria annullata: gli africani non riescono ad allestire la squadra

I presupposti non erano molto favorevoli. La nazionale di basket della Nigeria versa in condizioni disperate. La conferma arriva dalla decisione di non raggiungere Cagliari per il torneo internazionale che le avrebbe messo di fronte l’Italia.

ITALIA-NIGERIA, IL COMUNICATO DELLA FIP

Come comunicato dalla Federazione Italiana Pallacanestro sulla sua pagina Facebook ufficiale, infatti, le cause dell’annullamento della partita «sono da ricercarsi nell’impossibilità, da parte della Federazione nigeriana di pallacanestro, di allestire una squadra Nazionale. Venuta a conoscenza della situazione, la Fip ha interessato la FIBA con una lettera formale di protesta per il comportamento gravemente scorretto della Federazione africana, che ha disatteso completamente gli impegni assunti negli scorsi mesi».

ITALIA-NIGERIA, CAMMINO IN SALITA PER GLI AZZURRI

Non ci sarà una sfida Italia-Nigeria di basket il 6 agosto al Pala Pirastu di Cagliari. Tuttavia, alla federazione internazionale è stato chiesto di ovviare alla figuraccia sostituendo la Nigeria e consentendo agli azzurri di disputare comunque un match.

Il cammino di avvicinamento all’Eurobasket 2017 da parte dell’Italia si sta facendo, dunque, sempre più in salita. Nei giorni scorsi, Danilo Gallinari – uno dei top player della nostra nazionale – si era reso protagonista di una rissa con un avversario olandese che gli è costata la frattura della mano e la conseguente rinuncia alla manifestazione internazionale di basket.

(Credit Image: Nicolò Campo/Pacific Press via ZUMA Wire)