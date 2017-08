Nudi in pieno centro a Venezia, due uomini sorpresi all’alba su un pontile | GALLERY

Non era proprio pieno giorno, ma le luci dell’alba avevano già avvolto Venezia. Un cittadino, come ogni mattina, si dirige verso il luogo di lavoro, ma quello che vede sul pontile dell’Hotel Westin Europa&Regina lo lascia senza parole. Allora prende il cellulare e filma la scena: ci sono due uomini abbracciati e completamente nudi che stanno «contemplando» le bellezze della città lagunare.

UOMINI NUDI VENEZIA, LA SCENA

Certo, il modo in cui lo fanno è piuttosto sui generis. Forse se ne accorgono anche loro, perché, non appena si rendono conto dell’occhio indiscreto dello smartphone, si infilano in fretta i vestiti e scappano via. Il testimone li ha descritti come uomini sulla trentina, con un accento anglofono. Verosimilmente turisti a caccia di emozioni forti.

È il destino di Venezia, quello di fare i conti con le iniziative più spericolate delle tante persone che ne affollano i campielli. I due uomini nudi erano perfettamente visibili, in uno dei luoghi più affascinanti della città, con vista sulle cupole della basilica della Madonna della Salute. Ma in tanti, in questi giorni, tra tuffi dai ponti, picnic in piena area monumentale, tende piantate nelle calli, hanno trattato la città come un vero e proprio villaggio turistico.

L’iniziativa #EnjoyRespectVenezia partirà nei prossimi giorni e punterà, con un inasprimento delle sanzioni e con controlli più stringenti, a dare un volto più disteso alla città, evitandone gli eccessi. Per ora, i residenti dovranno sopportare (si immagina piuttosto a malincuore) scene come quella dei due amanti nudi sulle passerelle della laguna.

