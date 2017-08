Allarme caldo non solo per gli esseri umani, ma anche per gli animali. L’anticiclone Lucifero in questi giorni ha fatto segnare in gran parte d’Italia temperature da bollino rosso. Al Bioparco di Roma, lo staff è ricorso a ghiaccioli e piscine, pur di far sopportare agli animali le temperature bollenti.

«I nostri animali scelgono se uscire all’aperto o rimanere nei ricoveri interni – spiega il Presidente della Fondazione Bioparco di Roma, Federico Coccìa – hanno a disposizione ampie zone d’ombra, grandi vasche dove immergersi, come per elefanti, tigri, macachi e lupi, piscine, come per gli orsi».

«I lemuri catta – spiega il presidente nella nota diffusa dall’ufficio stampa del Bioparco di Roma – come gli altri primati del Bioparco, ricevono dallo staff zoologico ghiaccioli a base di frutta e canne di bambù ripiene di yogurt e frutta congelati: oltre a rinfrescarli, questi ‘strumenti’ sono una forma di arricchimento ambientale e – conclude Coccìa – consentono agli animali di aguzzare l’ingegno per trovare il cibo».