«Scusi signor Casaleggio ma a lei chi l’ha eletta?» | VIDEO

Roma, caldo afoso, sede della Stampa Estera. Durante la conferenza stampa per la nuova piattaforma Rousseau (stavolta aperta anche ai non iscritti) Casaleggio deve affrontare una domanda particolare. La fa un cronista spagnolo che chiede, in modo candido, una cosa: «Scusi ma a lei chi l’ha eletta?».

Il video dello scambio di battute è stato postato dal giornalista Salvatore Merlo e sta diventando virale su Twitter:

Scusi signor Casaleggio, noi in Spagna non capiamo: a lei chi l’ha eletta? pic.twitter.com/NOGzXHr5yQ — Salvatore Merlo (@SalvatoreMerlo) 2 agosto 2017

«Non ho cariche elettive. Ho sempre dato il mio supporto gratuitamente», ha spiegato Casaleggio rispondendo a tutte le domande del giornalista spagnolo.