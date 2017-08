Lo hanno difeso in massa, mentre veniva accusato di non aver pagato il biglietto per il bus. A Cagliari, a bordo del pullman della linea 5 un gruppo di cittadini ha difeso un ragazzo pakistano, bloccato dai controllori. A raccontare l’episodio, con tanto di video, è la testata locale Youtg.net.

guarda il video:

LEGGI ANCHE > PERCHÉ LE ONG NON VOGLIONO FIRMARE IL CODICE DI CONDOTTA ITALIANO

L’uomo è salito dalla porta sbagliata, quella centrale. Aveva delle grosse buste e non poteva fare altrimenti. Con lui salgono i controllori che gli chiedono della mancata obliterazione. Chi era presente sul bus però sostiene che il giovane (che aveva il biglietto in mano) non abbia fatto in tempo a timbrare. Racconta la testata: