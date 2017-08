Di Battista e Di Maio sempre più insieme. I due parlamentari più popolari del Movimento 5 Stelle forgiano un’alleanza di ferro sotto il sole della Sicilia. Dopo averlo definito un fratello, Di Battista ha deciso di scortare, letteralmdnte, Di Maio nella corsa del M5S verso il Governo dell’Italia. Lo farà con un tour per tutta la Sicilia insieme a Giancarlo Cancelleri, il candidato presidente dei 5 Stelle alle prossime regionali.

IL TOUR DI DI DI BATTISTA E DI MAIO IN SICILIA

I due deputati gireranno numerose città siciliane con un pulmino, rigorosamente elettrico, e svolgeranno più di trenta comizi durante agosto. Unica pausa concessa a loro come ai siculi è la settimana di Ferragosto, dove Di Battista e Di Maio si riposerrano. Il tour, minaccia Cancelleri, lo scriviamo con ironia, sarà fatto non solo nelle piazze annunciate, ma anche nelle spiagge. Quindi per chi si vuole godere spiaggia e mare della Sicilia ci sarà anche la possibilità di incontrare Di Maio e Di Battista. Il tour dell’isola appare una riedizione del fortunato tour estivo di Di Battista in scooter per il No al referendum costituzionale. L’iniziativa fu molto seguita, sia dal vivo che sui social media, con dirette da 200 mila visualizzazioni ogni volta, e fu uno dei primi indicatori di quanto fosse forte il consenso verso il No e verso il M5S, che nell’estate del 2016 è diventato il primo partito italiano. Almeno a livello demoscopico.

DI BATTISTA E DI MAIO AL FIANCO DI CANCELLERI IN SICILIA

L’estate del 2017 segue una primavera molto più amara rispetto alla precedente – non più i trionfi alle amministrative a Roma come a Torino, ma performance disastrose in roccaforti come Genova o Parma – e il M5S ha deciso di invertire la tendenza puntando tutto sul successo alle regionali siciliane. Le elezioni in Sicilia saranno l’ultimo importante voto amministrativo prima delle politiche del 2018, e Di Battista ha deciso di spendersi con generosità per la candidatura di Luigi Di Maio alla presidenza del Consiglio.

TUTTE LE DATE DEL TOUR SICILIANO DI DI BATTISTA E DI MAIO

Ecco tutti gli appuntamenti di questo agosto siciliano a 5 Stelle:

5

ore 21:00 – Marina di Ragusa comizio: Piazza Torre

6

ore 16:30 – Noto Marina (passeggiata)

ore 20 – Marzamemi comizio:Piazza Giardinella

7

ore 21 – Acicastello comizio: Piazza Castello

ore 21 – Acitrezza (passeggiata)

8

ore 19 – Taormina (passeggiata)

ore 21 – Giardini Naxos comizio San San Pancrazio

9

ore 21 – Patti Marina: comizio Piazzetta Garibaldi

10

ore 21 – Sant’Agata di Militello

ore 22 – Torrenova (Me)

11

ore 18:00 – Cefalù (passeggiata)

ore 21:00 – Castelbuono (passeggiata)

19

Grammichele

Gela (comizio)

20

Licata

Favara (comizio)

21

Porto Empedocle

Sciacca (comizio)

22

Castelvetrano

Mazara del Vallo (comizio)

23

Favignana

Marsala (comizio)

24

Castellammare

Alcamo Marina (comizio)

25

Corleone

Mussomeli (comizio)

26

Caltanissetta

Pietraperzia (comizio)

27

Piazza Armerina

Enna (comizio)

28

Caltavuturo

Termini Imerese (comizio)

29

Bagheria (comizio)

30

Palermo (chiusura)

Foto copertina: ANSA/FLAVIO LO SCALZO