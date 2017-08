Corona insegue gli animalisti estremisti con l’ascia, ma è una bufala

[…] I vandali, con ogni probabilità un gruppo di animalisti estremisti, ha sfondato la vetrina del laboratorio sfondando il vetro, convinti dal buio che all’interno del locale non vi fosse nessuno ma… non appena il vetro è crollato in mille pezzi, frantumato da una statua di bronzo usata come ariete, dall’ombra è spuntato fuori il nerboruto scultore con in mano un’ascia da taglio.

Gli animalisti presi alla sprovvista hanno preferito darsela a gambe per le vie del paese ma Mauro Corona li ha inseguiti brandendo l’ascia: – degli sciagurati senza arte ne parte e senza rispetto… se li avessi presi ci sarebbero stati tre morti. Li ho rincorsi armato… ringrazio Sant’Antonio per non essere riuscito a raggiungerli perchè li avrei ammazzati senza pietà -.

Sull’accaduto indagano i Carabinieri che non fanno trapelare ulteriori indiscrezioni: si valutano tutte le ipotesi ma quelle più accreditate tra gli inquirenti porterebbero ad un gruppo di animalisti estremisti che avrebbero compiuto il gesto per “punire” Mauro Corona per la sua solidarietà e vicinanza ai cacciatori. Altra tesi, ma che pare molto più debole vista la lunga fuga, è quella di un gruppo di ubriachi.