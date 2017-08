Le ong Medici senza frontiere (Msf) e Migrant offshore aid station (Moas) non firmeranno il Codice di condotta italiano per regolamentare il soccorso dei migranti nelle acque internazionali a nord della Libia. Il testo, presentato ieri dal Viminale, è stato sottoscritto solo da Save the children e Jugend Rettet. Ha intenzione di firmarlo anche la ong spagnola Proactiva open arms, che ha inviato una lettera al ministro Minniti. Ancora non chiare, invece, le intenzioni delle ong Sos Méditerranée, Sea Watch, Sea Eye e LifeBoat, che ieri erano assenti alla riunione al Viminale.

I motivi per cui il Codice di condotta italiano in 13 punti non piace alle ong sono principalmente due: prevede poliziotti armati a bordo delle navi e vieta i trasbordi da un’imbarcazione all’altra. Il direttore generale di Medici senza frontiere Italia, Gabriele Eminente, ha chiarito in una lettera destinata a Minniti il perché della mancata sottoscrizione da parte dell’ong.

La priorità è salvare vite umane: il Codice non lo chiarisce. «Dal nostro punto di vista, il Codice di Condotta non riafferma con sufficiente chiarezza la priorità del salvataggio in mare».

«Il Codice A coordinare le ricerche deve essere solo la Marina italiana. «Il Codice sembra poi ricercare il coinvolgimento di altri governi nel meccanismo di soccorso in mare, in particolare per l’impegno a informare immediatamente le autorità dello Stato di bandiera e a coinvolgere l’MRCC più vicino alla zona in cui si verifica un evento SAR. Fino ad oggi abbiamo lavorato sotto l’esclusivo coordinamento dell’MRCC di Roma, riconoscendo in ogni circostanza la più assoluta efficienza e dedizione. Abbiamo richiesto garanzie che l’obbligo di coinvolgere altri MRCC non avrebbe comportato rallentamenti nelle operazioni di soccorso e nella determinazione del luogo sicuro in base agli accordi internazionali. I cambiamenti apportati a questo impegno nella versione definitiva del Codice non rispondono sufficientemente a questa richiesta e poiché la non chiara assegnazione delle responsabilità tra gli MRCC attivi nell’area ha in passato provocato tragedie».

Foto copertina: Ansa