Gianluca Grignani non canterà a Ferragosto alla fiera del vino di Montefiascone. La notizia è stata annunciata dal cantante sul suo profilo Facebook. Comunicato circa una settimana fa, il live acustico di Grignani alla fiera del vino di Montefiascone ha suscitato molte ironie e sarcasmo sui social media, che hanno favorito perfino l’annullamento dell’esibizione, come spiega lo stesso artista. Gianluca Grignani se l’è presa in particolar modo contro Selvaggia Lucarelli, una delle giornaliste più seguite su Facebook, che aveva condiviso la notizia del suo concerto esprimendo più di una perplessità.

Sul profilo della giornalista del Fatto Quotidiano molti fan del cantante avevano criticato Selvaggia Lucarelli per il suo post, giudicato una presa in giro di cattivo gusto, con commenti spesso eccessivi per cattivo gusto. Una opinione condivisa da Gianluca Grignani, che su Facebook ha scritto un commento molto duro nei confronti della giornalista.

Potrei scrivere tanto su quello che in questi giorni sul web è stato detto circa il mio live acustico a Montefiascone…La prima cosa che mi viene in mente però è il diritto di replica con ironia nei confronti della sig. ra #SelvaggiaLucarelli anche perché son convinto che non si offenderà se dico che quando la vedo in TV a fare l’opinionista neanche a me sembra che lei sia nel contesto giusto!! Ma bando alle ciance, io sono un musicista e tutto il resto per me è solo un contorno!! Mi vedo costretto ad annullare il concerto a Montefiascone, perché c’è stata una disinformazione generale sull’evento stesso, sulla location cambiata quasi all’ultimo minuto, dettagli dei quali io sono venuto a conoscenza poche ore fa!!! Di sicuro il motivo per il quale non terrò il live non è legato alla circostanza che lo stesso è inserita all’interno della Festa del vino, nella quale ci avrei “sguazzato” volentieri…e tra l’altro credo che sia una gran bella manifestazione,seria e ben organizzata!!! Ma che ci crediate o no io tengo molto alla mia dignità professionale…che per me è al primo posto sempre!!! Chiamatelo caos, chiamatela libertà, chiamatela anarchia io lo chiamo semplicemente rock’n’roll…e il rock’n’roll è di tutti!!!