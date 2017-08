Sergio Bernardin ha cancellato i messaggi scambiati con lo spacciatore su WhatsApp per comprare le dosi di Mdma la cui assunzione ha portato alla morte di Adele De Vincenzi, la sua fidanzata di 16 anni. Il sequestro dello smartphone del giovane ha permesso agli inquirenti di evidenziare la discrasia tra i messaggi presenti sul telefono dello spacciatore e il dispositivo elettronico del fidanzato di Adele. Come rimarca un articolo del Corriere della Sera, mentre moriva la sedicenne oppure nel breve lasso temporale tra il suo collasso e il sequestro dello smartphone Sergio Bernardin si è preoccupato di cancellare i tre messaggi che aveva scambiato su WhatsApp prima di comprare la droga da uno spacciatore italiano a Busalla. Si tratta di parole banali come «Ci si vede?» «A che ora?», che documentano lo scambio di comunicazione prima dell’acquisto di dosi di Mdma per 350 euro. La cancellazione dei messaggi su WhatsApp è uno dei motivi che portato alla conferma dell’arresto di Sergio Bernardin, accusato insieme all’amico Gabriele Rigotti di cessione di droga e morte collegata a questo reato.

LE ACCUSE CONTRO SERGIO BERNARDIN PER LA MORTE DI ADELE DE VINCENZI

Secondo il Gip la possibilità che i due ragazzi tornino a commettere i reati è ancora presente, così come il rischio di inquinamento delle prove. Lo mostrerebbe proprio la cancellazione dei messaggi scambiati su WhatsApp con lo spacciatore da parte di Sergio Bernardin. Gli inquirenti sono poi insospettiti dal diverso racconto della serata fatto dalla fidanzata di Gabriele Rigotti, grande amica di Adele De Vincenzi, che ha negato che lei e la sua amica abbiano comprato droga. Un elemento che se confermato rafforzerebbe il quadro accusatorio nei confronti dei due ragazzi. Su Sergio Bernardin pesano inoltre le testimonianze dei soccorritori, come racconta il Corriere