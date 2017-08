Gli hacker colpiscono Game of Thrones: rubato il copione del prossimo episodio

Game of Thrones è entrato nel vivo con la messa in onda, ieri sera, della terza puntata della settima stagione. Ma i dirigenti di HBO, il colosso di Hollywood che produce una delle serie tv più seguite di tutti i tempi, devono fare i conti con un attacco hacker in piena regola. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, i pirati informatici sarebbero riusciti a forzare il sistema di HBO, riuscendo a entrare in possesso del copione del prossimo episodio.

GAME OF THRONES HACKERATO: IL PRECEDENTE

Un allarme rosso, dunque, che fa il paio con quanto successo nel 2015, quando, sempre a causa di un attacco hacker, i primi quattro episodi della quinta stagione sono finiti online. Il furto di dati non si fermerebbe a Game of Thrones, ma andrebbe a coinvolgere anche un episodio di Ballers e uno di Room 104.

Ma è chiaro che, al momento, il fiato sospeso è tutto per la serie tv che parla della conquista del trono dei sette regni, conteso e al centro di intrighi. Proprio come la «guerra» dei pirati che corre sui tasti di un pc e che si intrufola nei database più impenetrabili. La fortezza HBO, insomma, è stata espugnata, anche se dai vertici cercano di tranquillizzare i telespettatori: «Quanto ci è successo è preoccupante – dice l’amministratore delegato Richard Pleper -, ma il nostro obiettivo è proteggere i nostri interessi. Come ogni sfida che ci si è presentata, non ho alcun dubbio che navigheremo anche questa con successo».

GAME OF THRONES HACKERATO: RISCHIO SPOILER

Il furto di informazioni che riguardano anche Game of Thrones era stato annunciato da una mail spedita in forma anonima ad alcuni giornalisti: nel testo si legge di quella che viene definita come «la più grande fuga di dati del cyber-spazio». Ora, oltre all’eventuale danno economico, c’è un elevatissimo rischio spoiler che sta terrorizzando gli appassionati della serie tv. Si annuncia una settimana di passione, in attesa del prossimo episodio, dove le anticipazioni potrebbero uscir fuori da un momento all’altro sul web, rovinando il gusto della sorpresa.