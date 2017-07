Il sito «La Luce di Maria», un portale di fondamentalisti cattolici che riscuote un notevole successo su Facebook, con una pagina da quasi un milione e mezzo di fan, ha compilato nei giorni scorsi un surreale manuale per contrastare la masturbazione.

LA LUCE DI MARIA CONTRO IL VIZIO DELLA MASTURBAZIONE

L’articolo, che si intitola programmaticamente, «Consigli utili per combattere il desiderio di masturbazione», definisce l’autoerotismo prima un vizio, che ha il rischio di esser trascinato fino all’età adulta, per poi condannarlo come un disturbo mentale o della personalità di chi lo pratica. Nell’antico Egitto la masturbazione era bandita, mentre l’antica popolazione ebraica la considerava un peccato mortale. Esempi da seguire per la Luce di Maria, pare di capire, che si scaglia contro la tolleranza della società contemporanea contro chi pratica l’autoerotismo.

Si potrebbe pensare che si tratti di una fase adolescenziale dovuta alla scoperta delle pulsioni sessuali, ma al giorno d’oggi, anche uomini e donne sposate si masturbano costantemente, nonostante una vita sessuale soddisfacente. Questo perché la società insegna che la masturbazione, non solo non è un atto di cui vergognarsi, ma che si tratta anche di una sana abitudine. Durante le lezioni di educazione sessuale viene detto ai soggetti in fase di sviluppo che non bisogna provare rimorso, ansia o vergogna nel masturbarsi perché si tratta di un atto fisiologico, quasi necessario, che non causa alcun danno alla salute. Quest’ultimo messaggio è contestabile, dato che molti medici ritengono che una costante masturbazione possa arrecare problemi fisici, ma soprattutto psichici

I CONSIGLI CONTRO LA MASTURBAZIONE DELLA LUCE DI MARIA

Per La Luce di Maria la masturbazione deve essere evitata: si tratta di un vizio pericoloso, che porta alla destabilizzazione mentale di chi si procura con l’orgasmo toccando i propri organi genitali. Si tratta di un dovere del buon cattolico, visto che il Magistero della Chiesa sull’autoerotismo è molto chiaro: la masturbazione è un atto intrinsecamente e gravemente disordinato. Per evitare di praticare la masturbazione La Luce di Maria propone questi quattro consigli.