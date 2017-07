Top e Flop del calciomercato – 31 luglio

Anche per questa settimana abbiamo raccolto i top e i flop del calciomercato. Ma poi è arrivato il Paris Saint-Germain e ha pagato la nostra clausola rescissoria.

TOP

MATTEO POLITANO

L’esterno del Sassuolo sembra il prescelto dalla Fiorentina per sostituire Bernardeschi, tanto che va già in giro con la gonna.

MATIAS VECINO

Il centrocampista uruguaiano arriverà all’Inter che per lui pagherà i 24 milioni della clausola rescissoria. O come ormai viene chiamata per i giocatori della Fiorentina, il riscatto.

RICARDO CENTURION

Torna al Genoa il talento argentino che tanto piace a Roberto Baggio, ma che fuori dal campo si è spesso reso protagonista di episodi discutibili, tipo firmare due volte col Genoa.

MILAN BADELJ

Il Milan pare intenzionato ad acquistare il centrocampista croato. Non vuole che in caso di infortunio di Biglia e Locatelli debba giocare Montolivo.

FLOP

EMANUELE GIACCHERINI

Il centrocampista del Napoli è pronto ad abbandonare l’Italia per andare allo Sparta Praga e ad abbandonare il calcio per farsi allenare da Stramaccioni.

JEISON MURILLO

Il Valencia vuole fortemente il centrale nerazzurro: è fondamentale per migliorare l’autostima degli attaccanti in allenamento.

MARTIN CACERES

Il giocatore dovrebbe restare 6 mesi a Verona con l’Hellas in attesa di poter andare alla Lazio. Deve aspettare che i valori del sangue tornino a posto prima di mettersi alla guida.

LEONARDO PAVOLETTI

Dopo sei mesi al Genoa e sei mesi al Napoli potrebbe finire a Benevento. Il suo attaccamento alla maglia piace molto al sindaco Mastella.