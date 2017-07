Giuseppe Povia ha composto una nuova canzone, Immigrazia, in cui attacca l’immigrazione, da lui definita una nuova forma di schiavismo voluta dai poteri forti globali, per sostituire i lavoratori nazionali che hanno salari troppo alti con stranieri disponibili a esser occupati con retribuzione molto più basse. Una canzone, che sin dalla presentazione fatta su Facebook, ha un elevato contenuto polemico.

Ecco il brano " I M M I G R A Z Í A " (ascoltate bene le strofe) #IMMIGRAZÍA DIFFONDI sul profilo degli "antirazzisti, dei democratici e dei gombagni" La sostituzione degli italiani è in atto. Usano immigrati a basso prezzo. Noi italiani scompariremo, storia già vista.

Il video di Immigrazia è diventato virale, con circa 5 mila condivisioni sulla pagina di Giuseppe Povia. Come prevedibile, e probabilmente voluto, la canzone ha suscitato molte polemiche contro il cantante, accusato di razzismo. Giuseppe Povia è intervenuto più volte nei commenti sulla sua pagina Facebook, prendendo in giro chi l’accusa di razzismo. Secondo il cantante chi rimprovera il carattere xenofobo del suo testo è plagiato dal potere.

La canzone alla fine recita la realtà: “Nel frattempo l’immigrato, con l’aiuto del governo, mentre noi litighiamo, si prende il nostro posto e ci cambia pure il padre eterno” o padre nostro..(sia per credenti che per atei). Leggere termini come “OD1O, RAZZ1SMO, FASSISMO, XENOFOBBIA, DEMAGOG1A, POPULIZMO etc, (termini ormai squalificati), mi fa sorridere e capire ancora di più come il gran potere sia avanti decenni e indottrini generazioni di persone apatiche e anestetizzate. E ora rendiamo veri i versi: Litighiamo, come vuole il potere. 3..2..1..