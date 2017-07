L’emozionante Inno di Mameli delle pallavoliste sorde | VIDEO

È un Inno di Mameli davvero straordinario ed emozionante quello interpretato dalle pallavoliste italiane in gara ai Giochi dei sordi a Samsun, in Turchia. A pubblicarlo, su Twitter, è stato il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli. Le azzurre hanno conquistato la medaglia d’argento. Si sono piegate solo davanti al Giappone, vittorioso in finale per 3 a 0. «Grazie alle ragazze della pallavolo, medaglia d’argento alle #Deaflympics2017, anche per questa straordinaria versione dell’Inno di Mameli!», ha scritto Pancalli presentando il filmato su Twitter.

LEGGI ANCHE > Il cane poliziotto scova eroina e suona il clacson per avvertire del ritrovamento | VIDEO

(Immagine da video pubblicato su Twitter dal presidente del Comitato Italia Paralimpico Luca Pancalli)