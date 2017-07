A Venezia i vigili vestono i manichini con gli slip: «Troppo nudi»

A Venezia una gallerista è stata costretta a coprire i suoi manichini. A raccontare il curioso episodio è il Gazzettino:

«Non sono manichini ma sculture visto che il mio non è un negozio comune ma una galleria d’arte. Ora che gli agenti mi hanno intimato di metter loro gli slip, sembra un sexy shop». Risponde con un pizzico di ironia e molta amarezza Fiorella Mancini, stilista e titolare della boutique Fiorella gallery in campo Santo Stefano, all’esposto presentato giorni fa da Luigi Corò, presidente del comitato a difesa del cittadino, contro quella nudità in vetrina. «Mi sorprende che il presidente del comitato abbia così poca cultura – ribatte Mancini – queste sculture sono state realizzate dall’artista veneziano Gaetano Bodanza, che ora vive a Udine, ed esposte in numerose mostre pubbliche e private, compresa la Fiera di Bologna». E in effetti, nudi simili si trovano anche all’interno del catalogo della mostra Clonatio ex nihilo allestita dall’artista a Udine nel 2015. «Inoltre le sculture sono sempre state esposte con le parti intime rivolte verso l’interno del mio negozio – prosegue Mancini – perché già 20 anni fa i vigili mi avevano chiesto di girarli dall’altra parte della strada»