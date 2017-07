Giulio Regeni e quelle brutte frasi su di lui nel convegno organizzato dal 5 stelle Tofalo

Giuliano Foschini, inviato di Repubblica, non lascia passare alcune frasi, non corrette, su Giulio Regeni. Frasi che sarebbero state pronunciate in un convegno a Montecitorio, organizzato dal deputato M5S Angelo Tofalo, membro del Copasir.

Uno degli oratori ha sostenuto che «Regeni incarna il prototipo dell’operatore di intelligence culturale del futuro», come a dire, insomma, che Giulio era una spia: uno dei «tanti giovani che lavorano nel mercato privato dell’informazione che prospera nelle università inglesi».

Sono parole pronunciate da Alberto Massari, presidente di un’associazione che si occupa di intelligence, consigliere

del movimento grillino in tema di sicurezza forte della pubblicazione di alcuni volumi con la Casaleggio Editori.

Le frasi di Massari dimostrano una pericolosa superficialità: Giulio Regeni non ha mai lavorato nel mercato dell’informazione né dell’intelligence, come hanno ribadito più volte gli inquirenti italiani. Era, invece, un ricercatore

che si occupava di economia e scienze sociali. Quelle dichiarazioni invece hanno una portata grave perché rilanciano,

dal palazzo che è il cuore della nostra democrazia, un argomento posticcio che il regime egiziano, lo stesso

che ha permesso il massacro di Giulio, ha usato sin dal principio per dirottare la verità altrove. Un argomento

che ogni giorno viene utilizzato da chi cerca di depistare e inquinare le indagini. Ne saranno felici al Cairo. Ne sarà felice

chi sostiene che il tempo sia maturo per rimandare in Egitto il nostro ambasciatore, dibattito sul quale tra l’altro

non è dato conoscere la posizione dei 5 Stelle, che certo non si sono distinti in questi mesi in attivismo per le battaglie

a favore della causa Regeni.

Non bisogna mai dimenticare la paura, l’umiliazione fisica e psicologica che per nove giorni Giulio ha dovuto subire

senza alcuna colpa. Non bisogna mai dimenticare il dolore di una madre e di un padre che hanno visto abbattersi

sul figlio una violenza mostruosa. Non bisogna mai dimenticare che in gioco non c’è solo il lutto di una famiglia

ma la dignità di un Paese e di un continente tutto, perché Giulio era un cittadino europeo. Quando si parla di Giulio

Regeni, soprattutto dal palco di Montecitorio, si devono usare parole precise. E le uniche possibili continuano a essere:

giustizia e verità per Giulio.