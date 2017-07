Il memorabile catfight tra il 5 stelle Barillari e il dottor Burioni

Don’t feed the troll, don’t feed, direbbero i più esperti. In questo caso però chi scaglia il primo tweet non è detto che riesca a spuntarla. Quello che è successo questo pomeriggio (dopo l’approvazione del decreto Lorenzin alla Camera) è una delle liti più memorabili di Twitter. Da una parte il consigliere 5 stelle alla Regione Lazio Davide Barillari, dall’altra il medico pro vax Roberto Burioni.

via GIPHY

«Roberto Burioni soddisfatto di avere aiutato il PD nell’imposizione di un decreto antiscientifico? Renzi e case farmaceutiche la ringraziano», ha twittato il 5 stelle. Burioni non si è tirato indietro: «Guardi su google cosa significa antiscientifico e poi torni a settembre».

La lite è proseguita. «Imporre un tso di massa – aggiunge il grillino – senza emergenze epidemiologiche? Centinaia di medici sono contrari ma vengono radiati. Siete colpevoli della deriva». Il medico ha replicato: «Lei è abituato con “uno vale uno”, ma come noto la scienza non è democratica. Quelle centinaia di medici non valgono il Prof. Lopalco».

Continuerà? Chissà. Lo scontro è diventato virale