Mafia, ‘ndrangheta e camorra comune per comune: tutti i clan in 35 mappe | GALLERY

Quali sono i principali clan e famiglie di mafia, ‘ndrangheta e camorra dedite agli affari illeciti presenti sul territorio italiano? L’ultima relazione parlamentare del Ministero dell’Interno sull’attività svolta e i risultati conseguiti dalla Dia, relativa al secondo semestre del 2016, mostra ancora una volta le mappe aggiornate dei gruppi criminali che operano nel Paese e in particolare in Sicilia, Calabria, Campania, Puglia e Basilicata (qui le precedenti). Il rapporto è stato presentato due giorni fa e descrive in maniera dettagliata in che zona e con quali modalità operano i diversi sodalizi.

(Immagini da relazione semestrale della Dia)