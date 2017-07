Trump è stato di nuovo sconfitto nel suo tentativo di abrogare Obamacare, la riforma sanitaria realizzata da Barack Obama. Il Senato, in un voto notturno, ha bocciato per 51 a 49 l’ultimo tentativo di cancellare Obamacare ideato da Mitch McConnell. Il voto decisivo è arrivato da John McCain, il senatore dell’Arizona candidato alla presidenza dei Repubblicani nel 2008. McCain, tornato al Senato dopo un intervento per un tumore al cervello negli scorsi giorni, aveva permesso col suo voto favorevole di aprire il dibattito alla Camera Alta sulla legge della Camera dei Rappresentati che aveva abolito e sostituito Obamacare.

TRUMP DI NUOVO SCONFITTO SU OBAMACARE

In due votazioni però la maggioranza aveva bocciato le proposte dei Repubblicani per abrogare la riforma sanitaria, e il leader della maggioranza al Senato, Mitch McConnell, aveva concordato con Trump una modifica circoscritta per riuscire a scardinare Obamacare. Skinny Repeal, il soprannome dato dai media per l’abrogazione parziale, prevedeva la cancellazione dell’obbligo individuale di copertura sanitaria a chi ne era sprovvisto, e l’obbligo imposto ai datori di lavoro. John McCain si è però unito alle due senatrici repubblicane che già avevano votato contro all’apertura della discussione sull’abrogazione di Obamacare passata alla Camera dei Rappresentanti, Susan Collins del Maine e Lisa Murkowski, eletta come indipendente in Alaska: la cancellazione parziale è così stata bocciata.

LA RABBIA DI TRUMP PER LA SCONFITTA SU OBAMACARE

Se la norma fosse passata al Senato non sarebbe mai diventata legge: il presidente della Camera, Paul Ryan, aveva infatti dato il suo assenso alla richiesta di alcuni senatori che la maggioranza repubblica alla House non avrebbe votato un testo giudicato come insoddisfacente. Donald Trump, sconfitto di nuovo nel suo tentativo di abrogare Obamacare, ha twittato con rabbia: 3 Repubblicani e 48 Democratici hanno di nuovo deluso gli americani. Come ho detto dall’inizio, si deve far fallire Obamacare, e poi trattare. Vedrete!

Foto copertina: Chris Kleponis/CNP via ZUMA Wire)