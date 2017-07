La pedalata contro i migranti sull’A4 tra Padova e Venezia sta registrando un forte successo su Facebook. L’evento, nato in parte in modo goliardico, ha già ottenuto migliaia di adesioni, e il suo organizzatore, Matteo Stacco, ha confermato l’intenzione di svolgerla nell’ultImo aggiornamento su Facebook.

LA PEDALATA IN A4 CONTRO I MIGRANTI

«Voglio ringraziarVi tutti siete in migliaia che state aderendo a questa iniziativa rispondendo da ogni parte dell’ Italia sorprendendomi perché significa che il popolo ” ghe ne ga veramente e bae piene ” dal nord a sud ! Preciso e come già scritto ” ea pedaeada – la pedalata ” deve essere del tutto pacifica senza bandiere di partiti politici ( l’ unica bandiera ammessa è quella della Vostra regione : VENETO , LOMBARDIA , EMILIA ROMAGNA .. ) ed è aperta a TUTTI famiglie comprese purche’ si rispecchi la vera motivazione di questo evento che ripeto e sottolineo è stata organizzata senza autorizzazioni per il semplice motivo che le regole in Italia non esistono e tutti i fatti che quotidianamente ci arrivano lo dimostrano quindi visto che inizialmente sono proprio i Nostri politici a non rispettare le regole perche’ dobbiamo essere sempre Noi i primi ? Perche’ alle risorse èp ermesso tutto e a Noi nulla ? La vita e’ un dare per avere .. Non solo ricevere senza dare !

Da Padova a Venezia : TUTTI IN A4 con la bicicletta è una pedalata di solidarietà al poliziotto che aveva definito gente di merda e risorse della Boldrini un migrante che stava percorrendo un tratto di autostrada in bici in Piemonte. La sospensione dell’agente aveva creato una forte mobilitazione di protesta tra i simpatizzanti dei partiti di centrodestra, e la pedalata organizzata da Matteo Stacco ne è uno degli eventi di maggior successo sui social media. Il manifesto, diciamo così, programmatico evidenzia il carattere apertamente anti migranti della manifestazione, con i richiedenti asilo definiti risorse per attaccare Laura Boldrini e chi sostiene l’immigrazione. Oltre ai tre punti principali della manifestazione, che sono ridare il posto di lavoro al poliziotto sospeso, fermare l’immigrazione di massa e l’abolizione dell’apologia di fascismo, ci sono un lungo elenco di proposte con basi poco solide, come notevoli tagli di tasse e altrettanto rilevanti aumenti di spese, tutti a favore degli italiani ovviamente, Matteo Stacco spiega l’ispirazione delle sue idee anti stranieri.

MA NON VEDO UN FUTURO CERTO PER NESSUNO ..CI STANNO TOGLIENDO TUTTO ..CI STANNO ANNULLANDO COME POPOLO ..CI STANNO SFRATTANDO DA CASA NOSTRA .. STANNO MESCOLANDO LE ETNIE PER PORTARCI ALL’ EURAFRICA DEL FAMOSO PIANO KALERGI ..

Il piano Kalergi è la bufala più apprezzata dall’estrema destra. Questa teoria complottista attribuisce all’aristocratico austriaco Richard Nikolaus von Coudenhove-Kalergi un piano inesistente per la sostituzione dei popoli europei attraverso l’immigrazione di massa delineato negli anni venti. Una teoria della macchinazione con una matrice nazista, che si basa su due libri scritti da Kalergi in cui è lanciato un programma per l’unificazione dell’Europa. Ecco la spiegazione della bufala del piano Kalergi contenuta in un nostro pezzo scritto da Massimo Mazza.

