Atac, ora il dg Rota è in bilico: Raggi e grillini pronti a sostituirlo

Il cambio al vertice dell’Atac, la municipalizzata del trasporto pubblico a Roma, è molto più di un’ipotesi. Dopo uno scontro con il Movimento 5 Stelle sui conti disastrati e sulle strategia da seguire per evitare il baratro finanziario, il direttore generale Bruno Rota, manager voluto dalla Casaleggio Associati, è vicino all’addio. Nella vicenda pesa molto anche lo scetticismo della sindaca Virginia Raggi. Secondo quanto trapelato dall’ufficio della prima cittadina della Capitale il rapporto con il dg «si è rotto», «non c’è più fiducia».

Ora la sindaca potrebbe essere costretta ad indicare il terzo direttore generale di Atac in poco più di un anno. Rota è stato scelto ad aprile dal M5S attraverso una selezione aperta. Da alcune settimane il manager ha cominciato a denunciare la preoccupante situazione dei conti. Lui la definisce «insostenibile», accusa i grillini di non aver subito esposto il problema, parla di «decisioni nette» da prendere. Le sue dichiarazioni hanno fatto scoppiare la crisi con l’amministrazione e i pentastellati. Con scambi di accuse pesanti. Scrive oggi Lorenzo De Cicco sul Messaggero:

Il presidente della Commissione comunale Mobilità, il grillino Enrico Stefano, ha replicato duro: «Abbiamo dato a Rota carta bianca. Il mero elenco dei problemi non è sufficiente, magari in questi tre mesi poteva cominciare a dare dei segnali, rimuovendo i dirigenti responsabili del disastro, come lo abbiamo invitato a fare più volte». Immediata la replica del diggì: «Più che di dirigenti da cacciare, lui e non solo lui,mi hanno parlato di giovani da promuovere. Velocemente. Nomi noti. Sempre i soliti». E ancora: «So del vivo interesse del consigliere Stefàno alle soluzioni della società Conduent Italia, che si occupa di bigliettazione e che mi ha invitato ad incontrare più volte».