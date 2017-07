Temptation Island: Ruben e Francesca sono tornati insieme

Ahi ahi ahi. Una delle coppie di Temptation Island che più ha fatto alterare gli animi dei telespettatori pare proprio tornata insieme: si tratta di Ruben e Francesca. A confermarlo è una lettrice di Isa & Chia che ha pizzicato Ruben sul treno. Inequivocabili le sue parole al cellulare.

Riporta il sito Isa & Chia

Che la rottura tra Francesca Baroni e Ruben Invernizzi, arrivata durante il falò di confronto di Temptation Island 4, fosse durata ben poco, era cosa facilmente intuibile dai vari indizi sfuggiti proprio sui social ai diretti interessati, che non si sono troppo preoccupati di tenere nascosta la loro reunion, ma pochi istanti fa, in esclusiva a noi di IsaeChia.it è giunta la conferma ufficile del ritorno di fiamma tra l’Invernizzi e la Baroni.

Una nostra affezionata lettrice, infatti, proprio ieri ha incontrato Ruben in treno e ha avuto modo di ascoltare una sua telefonata con una terza persona, durante la quale proprio il bergamasco ha rivelato che lunedì sera vedremo un pezzetto di puntata riguardante proprio loro e le decisioni che li hanno spinti a offrirsi questa nuova possibilità. La ragazza ha registrato quanto affermato al telefono dall’Invernizzi e qui di seguito vi riportiamo le testuali parole spese dal fidanzato di Francesca:

“Ehi… no, non ho cambiato versione, ma l’ho un po’ alleggerita. Non ho cambiato versione. E’ diverso adesso, vedrai lunedì prossimo… Sì… che accetto le scuse e le do un’ultima possibilità, basta! Però consapevole del fatto che se dovesse sbagliare ancora, io me ne tornerò a casa da solo…”

La nostra utente ci ha, altresí, inviato questa foto di Ruben scattata proprio in quell’occasione in treno:

…e intanto la Baroni, attraverso le sue Instagram Story, ha pubblicato questo:

Che ne pensate di questo ritorno di fiamma? Ve lo aspettavate?