Aurora Ramazzotti ha festeggiato il superamento del milione di follower su Instagram. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è diventata in questi ultimi due, tre anni, una delle personalità italiane più seguite sul social media più apprezzato dai giovanissimi, anch’esso di proprietà di Facebook come WhatsApp. A 20 anni Aurora Ramazzotti ha conquistato una significativa popolarità nonostante la sua unica esperienza in TV sia stata la conduzione di X Factor, una partecipazione televisiva che aveva suscitato una forte polemica vista la sua inesperienza. Mentre su Facebook il seguito di Aurora Ramazzotti è tuttosommato contenuto nonostante il successo, con poco meno di 150 mila fan, su Instagram la giovane 20enne, che compirà 21 anni il 5 dicembre prossimo, è invece sempre più popolare.

AURORA RAMAZZOTTI SORPASSA IL MILIONE DI FOLLOWER SU INSTAGRAM

Per celebrare il traguardo del sorpasso del milione di follower Aurora Ramazzotti ha condiviso una foto in bikini, molto apprezzata dai suoi numerossimi seguaci su Instagram. Sul social media la figlia di Michelle Hunziker sta documentando con dovizia di immagini le sue vacanze col fidanzato Goffredo Cerza a Mykonos. Gli aspetti della vita privata e pubblica della figlia di Eros Ramazzotti sono seguiti con grande curiosità anche dai media tradizionali, che dedicano una significativa attenzione ad Aurora Ramazzotti nonostante una fama ristretta prevalentemente al mondo di Instagram e Facebook.