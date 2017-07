Lucarelli Parietti, il duello televisivo della scorsa stagione è diventato uno scontro legale. Selvaggia Lucarelli ha infatti deciso di querelare Alba Parietti per diffamazione per le sue dichiarazoni per le sue affermazioni durante Ballando con le Stelle. La querela contro Alba Parietti è stata intentata anche dal fidanzato della giornalista, il musicista Lorenzo Biagiotti.

LUCARELLI PARIETTI, SELVAGGIA LUCARELLI QUERELA ALBA PARIETTI

L’anticipazione della causa legale di Lucarelli contro Parietti è stata fornita dal sito Dagospia, ed è stata confermata dalla showgirl su Facebook. La conduttrice TV ha infatti lanciato un appello sul suo profilo personale per essere aiutata, con la registrazione di filmati del programma, per controquerelare la giornalista del Fatto Quotidiano. Lo scontro tra le due donne, molto popolari da tempo in TV così come sui social media, aveva generato rilevante curiosità attorno a Ballando con le Stelle, ed era esploso nel finale, con la mancata partecipazione di Selvaggia Lucarelli all’ultima puntata in qualità di giurata dopo che la produzione aveva respinto la sua richiesta di escludere Alba Parietti. La showgirl ha rimarcato su Facebook come una simile causa sia una novità per lei.

LA RISPOSTA DI ALBA PARIETTI ALLA QUERELA DI SELVAGGIA LUCARELLI

Buon giorno a tutti. Chiedo ai miei amici e sostenitori ,ai quali chiedo inoltre ,di evitare qualsiasi forma di insulto, di fornirmi , non avendo io messo in archivio nulla, in quanto il mio lavoro non è’ quello di screditare le persone, materiale inerente a carteggi e pubblicazioni fb di quel periodo , nei miei confronti e viceversa da parte della signora Lucarelli e fidanzato. In 35 anni di carriera, non mi era mai accaduto, di prendermi offese personali, per 10 puntate e poi avere dalla persona in questione anche una richiesta danni. Sopratutto ,quanto le liti ,ovviamente sale del programma stesso e l’assenza nell’ultima puntata, della signora , da lei decisa , non solo non le hanno causato un danno, ma a leggere le interviste sulla prossima edizione di ” ballando” semmai una promozione e una riconferma . Mi verrà la sindrome di Giovanna D’Arco …. così è’ il duro mondo dello spettacolo . . Buona giornata

In un post successivo Alba Parietti si è sfogata sulla sua lunga battaglia per fare TV in modo indipendente, una riflessione apprezzata anche da Nina Moric. Selvaggia Lucarelli finora non ha commentato sui suoi profili social l’azione legale.