Belén Rodriguez è stata presa in giro da Chef Rubio su Instagram, con una divertente ironia sull’ipocrisia dei suoi commenti. Alcuni giorni fa lo showgirl argentina, una delle personalità più seguite dagli italiani su Facebook come su Instagram, ha condiviso una delle sue tante foto sensuali. In bikini, mentre prendeva il sole a bordo piscina, in posizione prona, con gli occhi chiusi e il fondoschiena in grande evidenza.

Belén ha aggiunto un «sognando» alla sua immagine che ha suscitato il sarcasmo di Chef Rubio. Il cuoco noto a molti telespettatori TV, da tempo bloccato dalla showgirl argentina, ha postato con un altro profilo questo divertente e divertito commento: «Come puoi dire sognando quando è palese che stai facendo finta di dormire e te sei scattata la foto solo per farci vedere il costume in mezzo alle chiappe?».

CHEF RUBIO PRENDE IN GIRO BELEN SU INSTAGRAM

Sul suo profilo Chef Rubio ha poi condiviso lo screenshot del commento, scrivendo «finalmente posso tornare a scrivere sul mio profilo preferito dopo due anni di blocco! Amore mio, le tue foto sono già poesie di loro.. non sprecare tempo nell’aggiungere altro, la gente non capirebbe… tuo per sempre», e una lunga serie di hashtag, i primi dei quali tutti dedicati alla parola fondoschiena in inglese.