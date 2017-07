La gaffe della responsabile Scuola del Pd: su Facebook un post pieno di errori grammaticali

Di post pieni di errori grammaticali su Facebook purtroppo se ne leggono tanti. Spesso non facciamo nemmeno caso alle inesattezze. Ma in altri casi parole poco corrette diventano notizia. È il caso della deputata del Pd Simona Malpezzi, che il partito di Matteo Renzi ha a pochi giorni scelto come responsabile del dipartimento Scuola: sul più noto social network ha postato un messaggio ricco di refusi e ripetizioni, diventando oggetto dell’ironia di molti utenti. Lo ha raccontato Gisella Ruccia sul Fatto Quotidiano.

GAFFE RESPONSABILE SCUOLA PD, POST MODIFICATO E COMMENTI IRONICI

Nel post della parlamentare sull’apertura pomeridiana delle scuole postato lunedì pomeriggio sono spuntate «meta» al posto di «metà», «agli 187» invece di «ai 187», ripetizioni come «migliore» e «migliorare», «risultati» che restituiscono «risultati». Alcuni docenti hanno prontamente effettuato uno screenshot del testo evidenziando gli errori, per poi diffonderlo su diverse bacheche. Poco dopo sono arrivate le correzioni della Malpezzi. Che non sono riuscite ad evitare una lunga serie di critiche e battute nei commenti. «Ma lei sarebbe una docente di lettere, laureata?», ha scritto qualcuno sulla bacheca della deputata Dem. «Prima una bella ripetizione estiva di grammatica italiana con annesso esamino a settembre», ha commentato un altro utente. Il Partito Democratico ha formalizzato gli incarichi alla guida dei 20 dipartimenti sabato 22 luglio. Malpezzi ed altri hanno il compito di affiancare il segretario Renzi e la segreteria nazionale, si legge sul sito del Pd, «per affrontare al meglio le sfide dei prossimi mesi».

(Immagini: screenshot da Facebook)