Walter Veltroni è stato morso da un cane alla Festa dell’Unità di Brescia. L’ex segretario del PD è stato immediatamente medicato sull’ambulanza collocata vicino agli stand della festa, e non ha riportato gravi ferite. Sui pantaloni, come spiegano i testimoni della scena, erano ben visibili gli strappi provocati dal morso dell’animale. Veltroni è stato morso a un polpaccio, prima di presentare il suo ultimo film, introdotto daun componente della segreteria provinciale, Michele Scalvenzi. L’ex sindaco di Roma era arrivato alla festa dell’Unità della Valverde a Botticino, comune al confine della seconda città lombarda per popolazione, per una serata dedicata alla sua ultima pellicola.

VELTRONI MORSO DA UN CANE ALLA FESTA DEL PD DI BOTTICINO

Indizi di Felicità è stato proiettato nei cinema a fine maggio, ma nel periodo estivo la pellicola è tornata in cartellone in molte feste del PD, così come in altri eventi in piazza, a cui Veltroni talvolta partecipa. Alla festa dell’Unità della Valverde è previsto nei prossimi giorni l’arrivo di Matteo Renzi. Curiosamente, mentre il primo segretario del PD viveva la disavventura, il profilo Facebook della festa dell’Unità della Valverde rimarcava le belle notizie delle ultime ore: l’arrivo del sole e di Renzi, che sarà domani alle ore 18 in provincia di Brescia.

Foto copertina: ANSA/ Vincenzo Tersigni