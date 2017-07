Perché il trailer dell’ottava stagione di The Walking Dead ha sconvolto tutti

The Walking Dead 8 sta per tornare e il trailer sembra confermare come finirà la celebre serie tv.

Un frame fa pensare che Rick non si sia mai svegliato dopo essere stato ferito da un colpo di pistola nel primo episodio della prima stagione. Appare invecchiato e nella stessa posizione iniziale della prima stagione.

guarda il trailer della ottava stagione di The Walking Dead:

L’immagine, come prevedibile, ha scatenato l’ira di diversi fan. Ma non disperate. Il risveglio di Rick potrebbe essere un’autocitazione. In perfetta sintonia con la linea di storytelling del fumetto che ha ispirato la serie.

Calmatevi quindi. Anche perché bisognerà aspettare il 23 ottobre, quando in prima assoluta su Fox, ritorna la famigerata serie.