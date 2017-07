Massimo Bigmassy Domenici fa il dj, soffre di una disabilità e il suo post su Facebook sta diventando virale. Il ragazzo ha denunciato di esser stato picchiato durante una festa di piazza a Posterla, frazione del Comune di Fosdinovo, in provincia di Massa e Carrara. Massimo si trovava lì per suonare per un evento utile per ricostruire il tetto di una chiesa della zona, danneggiata dal terremoto del 2013.

La festa degenerata nell’arco di poco tempo. Ma la cosa più grave è che ai due musicisti sarebbe stato impedito di chiamare le autorità o raggiungere l’ospedale. Racconta il dj sulla sua pagina, tramite le parole di una ragazza che lo accompagnava:

Tra maleducazione, riti settali, abuso di alcool arriva la mezzanotte, ora in cui, per ordinanza la musica si deve staccare; ma loro erano ubriachi, col fiato sul nostro collo, continuavano a pomparsi di vino e due di loro hanno iniziato a litigare davanti a noi.. da qui in poi ho capito che potevamo essere in pericolo e che dovevamo smontare quanto prima .. dico “big sono ubriachi è giunta mezzanotte andiamo”; lui gentilmente dice “questa è l’ultima canzone”.. loro non ne volevano sapere di staccare, il nettare degli dei era nel sangue, un vecchio boss voleva comandare la musica..e gli tirano l’acqua addosso con una bottiglia, per ben tre volte, l’acqua finisce sugli strumenti e sul big e l’incubo ebbe inizio..

Diciamo che andiamo via subito e il big si prende una spinta e un cazzotto a tradimento, lo buttano x terra due volte.. tutti si mettono davanti formando uno scudo umano tra me e lui, volevo andare da big ma non me lo permettevano.. vedevo solo che c’era del sangue e avevo paura per lui. non sapevano cosa gli avessero fatto e se si sarebbero fermati o lo avrebbero pestato a bestia.. io urlo vedo che gli tolgono gli aggressori da dosso e gli danno il ghiaccio, un pò mi rincuoro ma non potevo comunque andare da lui.. si formano due gruppi i soccorritori del big e quelli che mi circondano imponendomi con la minaccia di “mettere via quel telefono”; niente sbirri, niente ambulanze era l’unica regola da seguire x uscire da quel paese maledetto e covo di matti..