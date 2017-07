Nina Moric ha trollato Bonucci per il suo trasferimento al Milan. Sul suo profilo Facebook il nuovo giocatore del Milan ha messo le prime foto in maglia rossonera. Leonardo Bonucci ha scritto un lungo post, in cui ha esaltato la storia del Milan, e confermando il suo entusiasmo per la sua nuova avventura professionale. Il commento di gran lunga più apprezzato a Bonucci è però arrivato da, che è stata molto critica contro l’ex giocatore della Juventus per aver abbandonato la sua squadra dopo le difficoltà arrivate con la sconfitta della finale di Champion’s League contro il Real Madrid. La showgirl croata ha scritto: «Sapevi che dopo Cardiff ci sarebbero state tensioni e difficoltà. Fino alla fine vuol dire fino alla fine, non finché ne hai voglia». Circa 10 mila persone, una cifra davvero rilevante, hanno reagito al commento di Nina Moric.

NINA MORIC ATTACCA BONUCCI SU FACEBOOK

La pressoché totalità delle Facebook reactions sono positive, e anche i commenti hanno elogiato la showgirl croata, che di solito subisce molte ironie e risposte negative ai suoi post politici. Da tempo Nina Moric è diventata una attivista di CasaPound, e sulle sue pagine social fa propaganda e propone riflessioni ispirate alle idee sovraniste e nazionaliste dell’estrema destra. Bonucci ha rotto il silenzio sul suo trasferimento al Milan con una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, in cui ha rimarcato come il rapporto con società e allenatore fossero ormai logorati. Il giocatore ha evitato comunque polemiche contro Allegri, negando gli scontri negli spogliatoi di Cardiff, ma ammettendo come in alcuni momenti ci siano state discussioni su problematiche affrontate con il proprio carattere.

Foto copertina: screenshot di Facebook