Salvini ha rotto il silenzio sulla sua relazione con Elisa Isoardi e sul caso aperto dalla copertina di Chi con un video su Facebook. Durante una diretta video sulla sua seguitissima pagina Matteo Salvini ha interrotto il flusso di domande e risposte sulla politica per chiudere, come ha detto di sua volontà, la vicenda. Salvini ha confermato di essere felicemente assieme a Elisa Isoardi, con cui condivide gioie e problemi come ogni coppia. Il segretario leghista ha accattato i deliri, le bugie, le fesserie, le cattiverie sulla sua vita privata, chiedendo di essere giudicato solo sulla sua azione pubblica, non sulla vita privata.

IL VIDEO DI SALVINI CHE PARLA DELLA RELAZIONE CON ELISA ISOARDI

Salvini ha chiesto rispetto per la sua vita privata, criticando i fanforoni e i chiacchieroni che in questi giorni hanno commentato la sua relazione con Isoardi, che non è finita come sarebbe potuto sembrare dal silenzio seguito alla copertina di Chi. Il settimanale di Mondadori, gruppo Berlusconi, aveva fotografato la conduttrice TV mentre baciava un uomo a Ibiza. Matteo Salvini ha rimarcato come lui e Isoardi affrontino i loro problemi parlando tra di loro, non sulle pagine dei giornali, ribadendo come lui e la conduttrice siano assieme in modo felice. L’europarlamente ha poi chiuso con un Ciaone indirizzato a spioni, chiacchieroni e guardoni, attaccando i giornaloni che hanno scritto le cose peggiori in questi ultimi giorni.