Travaglio e Santoro hanno definito la loro separazione. Il progetto di realizzare in TV con la collaborazione tra la società editoriale del Fatto e Zero Studio’s è finito. Nel maggio del 2016 l’annuncio dell’ingresso nelle reciproche società era stato salutato con entusiasmo. «La società Zerostudio’s ieri ha acquisito il 7% della Società Editoriale Il Fatto. Il passo societario è un preludio importante agli sviluppi futuri della società che prevedono la creazione di un laboratorio televisivo anche sul web a cura di Michele Santoro». La trattativa, annunciata sul sito del giornalista del Sole 24 Ore Gianni Bianconi, è stata definita ieri, come riporta il Giornale di oggi. Zero Studio’s ha ceduto il 7% delle quote della Editoriale Il Fatto, mentre il gruppo del quotidiano di Marco Travaglio ha scambiato allo stesso valore il 46,8% del capitale di Zero Studio’s che deteneva. La conferma ufficiale è stata data dall’AD dell’Editoriale Il Fatto Cinzia Monteverdi al Giornale.

LA SEPARAZIONE TRA TRAVAGLIO E SANTORO

Secondo Bianconi come per Marcello Zacché del Giornale il progetto di Santoro e Travaglio è naufragato per le differenti linee editoriali dei due giornalisti, palesatasi in modo evidente durante la campagna del referendum costituzionale. Michele Santoro, che non aveva dichiarato la sua scelta di voto, aveva rimarcato il suo dissenso verso lo schieramento così esplicito del Fatto Quotidiano per il No così come per la sua vicinanza al M5S in una intervista al Foglio.