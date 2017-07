La bufala sui migranti è purtroppo una delle fake news più ricorrenti in questi anni segnati dai forti flussi di richiedenti asilo e migranti economici in arrivo da Africa e Asia. Il razzismo che ispira queste false notizie è scoraggiante, sopratutto per la forte condivisione che ricevono ogni volta che sono prodotte, nonostante la loro evidente infondatezza. L’ultima odiosa bufala sui migranti arriva da Grottaglie, cittadina pugliese, e riguarda i richiedenti asilo dimoranti in un centro di accoglienza straordinaria presso l’Hotel Gill. Una giornalista direttrice di una testata locale ha scritto sul suo profilo Facebook questo post.«L’altra sera in via Brodolini è accaduto qualcosa di molto osceno,è intervenuta la Polizia che ha transennato la strada per un pò di tempo -finché alcuni bollenti spiriti degli ospiti del Gill Hotel non si sono raffreddati. Secondo alcuni testimoni sembrava di essere in un set cinematografico di un film hard». La giornalista, che preferiamo non citare anche perché successivamente ha oscurato il post ammettendo di aver scritto una informazione falsa e non verificata, è stata smentita da diversi suoi colleghi.

LA BUFALA DELLE ORGE DEI MIGRANTI A GROTTAGLIE INVENTATA DA UNA GIORNALISTA

Un’altra giornalista, Antonella Muscas Podda, ha evidenziato l’assoluta falsità della bufala sulle orge dei migranti a Grottaglie.

Da giornalista ho verificato io stessa la “veridicità” di queste informazioni. Il risultato è che sono tutte false. Dopo aver contattato la Polizia Municipale e la Polizia di Stato che negano assolutamente quanto riportato dalla … (oltretutto dichiarano che loro non possono nemmeno transennare: la competenza in questo caso spetta alla Polizia Municipale), ho provveduto a contattare personalmente anche la responsabile della struttura del Gill Hotel, la quale ha negato assolutamente quanto dichiarato dalla giornalista.

La giornalista che aveva rilanciato la notizia ha poi spiegato così il suo errore. «Io da parte mia ho fatto l’errore di fidarmi e di non verificare, perché non ho avuto il tempo materiale per farlo, mettiamola così. Mi è stato detto niente transenne, ok!

Ho parlato con la Polizia tutto a posto, l’Hotel sta svolgendo al meglio il proprio compito, alcuni ragazzi un po’ agitati sono stati allontanati ma questa è una notizia a margine».

Foto copertina: ANSA / U.S. CARABINIERI