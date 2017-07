Riina resta detenuto al 41 bis, o meglio nel reparto dell’ospedale di Parma riservato ai detenuti. Il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato la richiesta di scarcerazione dei legali del boss. Gli avvocati avevano chiesto il differimento della pena o, in subordine, la detenzione domiciliare. I giudici hanno riunito i due procedimenti, prendendo un’unica decisione. Il provvedimento è stato depositato pochi minuti fa.

La richiesta è stata avanzata per ragioni di salute del boss di Cosa Nostra, malato terminale ricoverato già all’Ospedale di Parma. Ad opporsi alla richiesta dei legali di Riina, il procuratore generale di Bologna Ignazio De Francisci

Per il difensore di Totò Riina, l’avvocato Luca Cianferoni, l’ordinanza è «ampiamente impugnabile» in Cassazione, perché «implicitamente riconosce al boss il fatto che deve rimanere ricoverato in ospedale». Per Cianferoni, si tratta di «meccanismi giuridici che non ci danno una ragione formale ma ci danno una ragione sostanziale»

