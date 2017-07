Il nostro documentario a Mosul, la roccaforte dell’Isis appena liberata | PARTE 2

Dopo essere entrati in un carcere di massima sicurezza a Erbil, i giornalisti Giuseppe Borello e Lorenzo Gironi hanno fatto visita alla chiesa più grande del Medio Oriente, incendiata e presa d’assalto all’Isis. Nel corso della seconda puntata, poi, i nostri inviati sono entrati in una vera e propria città sotterranea utilizzata dai guerriglieri per difendersi dagli assalti.

