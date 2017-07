Si tratta di una decisione del tutto incomprensibile. Ci chiediamo quali siano i meriti verso la nazione attribuiti a Ricciardi e tali da portare ad una così alta onorificenza, finora riservata a soggetti che si sono distinti per l’impegno universalmente riconosciuto in campo sociale, filantropico o umanitario. Al contrario il presidente dell’Iss Ricciardi è da tempo al centro non solo di contestazioni avanzate da più parti e da numerosi soggetti, ma anche di sospetti in merito a presunti conflitti di interesse con le case farmaceutiche – si parla di finanziamenti incondizionati ricevuti da aziende dei farmaci mentre era a capo dell’Iss come commissario straordinario – sospetti e ambiguità che in nessun caso rendono possibile la nomina a Commendatore della Repubblica. Per tale motivo il Codacons impugnerà al Tar del Lazio l’onorificenza riconosciuta dal presidente Mattarella a Ricciardi e ne chiederà l’annullamento per mancanza dei requisiti necessari.