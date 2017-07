Dall’elettricista al becchino, lo scandalo degli autisti Atac con il doppio lavoro

La romana Atac, la più grande azienda partecipata dei trasporti pubblici d’Italia, ha avviato una serie di indagini interne per scoprire quanti dei suoi 11.771 dipendenti svolgano un secondo lavoro mai dichiarato all’ufficio del personale. È quanto racconta oggi il quotidiano Il Messaggero in un articolo a firma di Lorenzo De Cicco, che cita alcuni casi emblematici di autisti che svolgono un’altra attività che nulla ha a che fare con autobus o metro:

Un autista di Acilia, parcheggiato il bus in deposito, passa il pomeriggio a lavorare in una ditta di traslochi. Un altro conducente è famoso nei garage di Grottarossa come il cassamortaro, perché arrotonda lo stipendio aiutando, “a chiamata”, un’impresa di pompe funebri vicino casa. Poi c’è il piastrellista che ha rifatto il bagno a diversi colleghi macchinisti – a prezzi di favore, s’intende – e l’elettricista, anche lui generoso negli sconti con gli altri addetti della metro.