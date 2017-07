Costiera Amalfitana: confermati tre casi di morbillo in due hotel. Oltre 700 i contatti

Scatta l’allarme morbillo in una delle mete turistiche più apprezzate in Italia. Sono ben due le strutture ricettive di Vietri sul mare, città della provincia di Salerno, ad aver confermato diversi casi di morbillo. Nello specifico, la malattia infettiva ha contagiato due addetti alla reception e una cameriera di sala.

MORBILLO COSTIERA AMALFITANA: A VIETRI SUL MARE TRE CASI

Focolaio di morbillo nella cittadina che l’Unesco ha dichiarato da venti anni patrimonio dell’umanità. Ancora oscuri molti aspetti della vicenda ma, oltre alle tre persone colpite dal virus, sono ben 700 gli ospiti coinvolti a causa di contatti sospetti nei due hotel, secondo le prime fonti del Ministero della Salute. In questa prima fase si sta cercando di risalire agli individui ospitati nelle strutture ricettive contattando le rispettive Asl di residenza. Operazione articolata visto che nei sistemi di registrazione non sono stati conservati tutti gli indirizzi di residenza, ma per alcuni ospiti soltanto le città. Per questo motivo – da ciò che si apprende – continuano le azioni di “contact tracing” per tracciare i contatti.