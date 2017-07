Antonio Cassano annuncia il ritiro: i tifosi già lo insultano sul web

Dal ritiro pre campionato al ritiro dal mondo del calcio. Antonio Cassano sta per lasciare l’Hellas Verona e mettere fine alla sua carriera, esattamente dopo otto giorni dalla firma del contratto. Il talento di Bari Vecchia lo annuncerà in una conferenza stampa, questo pomeriggio alle 16. Alla base della drastica decisione, secondo fonti vicine al calciatore, ci sarebbe la nostalgia di casa e della sua famiglia lasciata in Liguria.

RITIRO CASSANO: LA DECISIONE A SORPRESA

Si tratta soltanto dell’ultima «cassanata», una delle tante azioni incredibili messe in piedi dallo stesso attaccante che, nel corso della sua vita da sportivo, non è mai stato banale e ha sempre riservato dei colpi a sorpresa. Quest’ultimo, però, sembra essere un gesto imperdonabile: Cassano ha prima illuso i tifosi dell’Hellas Verona – che lo avevano accolto a braccia aperte – e poi li ha lasciati a piedi, privandoli delle sue giocate fantasiose.

Il ritiro di Cassano, dopo la firma sul contratto e dopo che per tutta la seconda parte della scorsa stagione aveva insistito tanto per trovare una squadra che lo tesserasse, non piace al popolo del web che, in questi minuti, si sta già scatenando. Su Twitter, in modo particolare, il ritiro di Cassano è stato accolto da una vera e propria ondata di commenti e di insulti.

RITIRO CASSANO, GLI INSULTI SU TWITTER

Il più grande imbecille della storia del calcio italiano. — RobMel (@Robmel1978) 18 luglio 2017

Buffone a 360° — Mauro Coraglia (@mcoragli) 18 luglio 2017

Non ho veramente parole che uomo piccolo piccolo — Patrizia Bonelli (@patbon1951) 18 luglio 2017

Qua si lavoraaaaaaaa!!!!! SAUGOOOOO!!!! — Moni (@10382238) 18 luglio 2017

Fioccano le definizioni di «pagliaccio», di «persona poco seria», unite a quelle più tipicamente veronesi di «saugo» (con tanto di esaltazione della produttività del nord-est – «qui si lavora» – nei confronti del resto d’Italia). C’è chi si è dichiarato ormai stanco delle ultime «pazzie» di Cassano e chi lo definisce «il più grande imbecille della storia italiana». Per non parlare di quelli che si chiedono se la nostalgia di casa non fosse più che altro «nostalgia di lasagne e play-station». Un coro abbastanza unanime, ma dopo una decisione del genere c’era decisamente da aspettarselo.

(FOTO da pagina Facebook dell’Hellas Verona)