Matteo Salvini è stato a Chioggia, nella spiaggia di Punta Canna gestita da Gianni Scarpa che negli scorsi giorni è stata al centro delle cronache per le foto e le scritte fasciste. Il gestore del lido è stato indagato, e il leader della Lega Nord ha deciso di portargli la sua solidarietà, esibita anche sui socia media con un post su Facebook e Instagram. Salvini ha deciso di posare a fianco di una delle scritte criticate per la loro simbologia fasciata ad esse associate, rimarcando così il suo sostegno a Gianni Scarpa, con hashtag critici anche verso Laura Boldrini.

Il messaggio scelto da Salvini a Punta Canna appare però un riferimento piuttosto evidente anche al caso Isoardi. Settimana scorsa la fidanzata del leader leghista, Elisa Isoardi, è stata ripresa sulla storia di copertina di Chi, settimanale di proprietà della famiglia Berlusconi, mentre baciava un altro uomo. Matteo Salvini, da sempre molto restio ad affrontare in pubblico i temi relativi alla sua vita privata, non ha mai parlato del caso. La scelta della foto non sembra casuale, visto che gli affari altrui per antonomasia sono quelli riferiti alle relazioni amorose.