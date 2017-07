Bonucci ha subito sfidato la Juventus nel primo messaggio pubblicato da giocatore del Milan. Sul suo profilo Instagram il calciatore, che sarà il nuovo capitano della squadra rossonera, ha postato un video, in italiano con sottotitoli in inglese, in cui ha ribadito di aver più fame di prima. Una cattiveria agonistica rivolta in primis verso la sua ex squadra, che da sei stagioni consecutive vince il campionato italiano. Questo è il messaggio scritto da Bonucci su Instagram.

bonuccileo19 Dei tifosi mi hanno chiesto se sarò in grado si spostare gli equilibri… Lavorerò per riuscirci lottando con ancora più fame! // Some supporters asked me if I’ll be able to shift the balance… I will work to make it, fighting with more hunger than ever! #LB19 #NewSeason #HungrierThanEver