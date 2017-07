Zaccardo, il campione del mondo che cerca una squadra su LinkedIn

Pensate che LinkedIn sia un social soltanto per giovani laureati in cerca della prima occupazione? Vi sbagliate. Cristian Zaccardo, ex campione del mondo con l’Italia nel 2006, ha scelto di condividere il suo curriculum online per cercare una squadra. Il difensore ha rescisso il contratto che lo legava al Vicenza fino al 2018 e ora è in cerca di nuovi colori.

IL POST DI CRISTIAN ZACCARDO SU LINKEDIN

«Ho rescisso il contratto che mi legava al Vicenza fino a giugno 2018 – scrive Zaccardo sul social network dei professionisti -…attualmente sono un calciatore svincolato…sto ancora bene fisicamente potrei giocare ancora 2 anni a livelli alti…chi mi prenderà secondo me farà un affare…calciatore serio professionale e forte..!!!».

In allegato, Zaccardo ha inserito il suo curriculum o, meglio, il suo palmarès. Assolutamente di tutto rispetto: il calciatore, infatti, oltre alla Coppa del Mondo in Germania, può vantare 381 presenze in Serie A e 22 gol fatti, 17 convocazioni in nazionale (con un gol all’attivo), presenze in Champions e in Europa League.

I COMMENTI AL POST DI CRISTIAN ZACCARDO

Il suo post, oltre a diventare subito virale in rete, è stato oggetto di diverse proposte tra il serio e il faceto anche su LinkedIn. C’è chi gli chiede di disputare una partitella tra amici in zona Milano nord giovedì prossimo o chi gli chiede di giocare in tornei rionali (perché la difesa degli offerenti ha più buchi di un Emmental), c’è chi gli offre un contratto presso la Polisportiva Pignolo. C’è chi si presenta con un profilo cinese e in inglese gli chiede di andare al Milan; e non mancano i nostalgici che lo rivogliono al Palermo o i tifosi che gli augurano un finale di carriera al Bari o al Benevento. Il resto è un continuo complimentarsi con lui per il coraggio della sua scelta: non tutti, dopo una delusione lavorativa, sono riusciti a rimettersi in gioco come sta facendo lui.