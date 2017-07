Salvini tradito? I giornali di destra corrono ai ripari: spunta il flirt con la modella italo-marocchina

Il bacio tra Elisa Isoardi e l’avvocato romano Matteo Placidi pubblicato dal settimanale Chi ha acceso i riflettori del mondo del gossip sul presunto tradimento ai danni di Matteo Salvini, nei mesi scorsi legato sentimentalmente alla conduttrice Rai. Il leader della Lega Nord aveva postato un selfie con la sua fidanzata al Modenpark, il teatro del mega concerto di Vasco Rossi, pochi giorni prima della pubblicazione della foto del bacio. Dopo lo scoop sono sorti gli interrogativi sulla fedeltà tra i due.

SALINI TRADITO? SPUNTA IL FLIRT CON LA MODELLA AHLAM EL BRINIS

Domande alle quali i giornali di destra, che al segretario del Carroccio hanno sempre strizzato l’occhio, sembrano aver tempestivamente trovato una risposta. Vittorio Feltri, intervistato da Giuseppe Cruciani nel corso del suo programma radiofonico La Zanzara, in onda su Radio 24, ha dichiarato che Salvini in realtà non è mai stato tradito perché non più legato alla Isoardi almeno da inizio giugno. Secondo il direttore di Libero sarebbe stato proprio il leader della Lega ad allontanarsi dalla partner. «Ha lasciato la Isoardi – ha affermato – un mese e mezzo fa. Cosa vuoi che gliene freghi. L’ha lasciata e quindi se ne strafrega. Se uno è stupido, si infastidisce. L’ha lasciata un mese e mezzo fa, so che l’ha abbandonata. Allora è normale che lei si consoli con un altro. Perché l’ha abbandonata? Non lo so e non me ne frega niente. L’aveva lasciata un mese e mezzo fa, trovo normale che se ne sbatta i coglioni».

Sfoglia la gallery >>

LEGGI ANCHE > OGGI SMENTIRÀ LA RIVELAZIONE DI CHI SU ELISA ISOARDI E MATTEO SALVINI

A parlare di una fine della relazione è stato in questi giorni Spy, nuovo settimanale del gruppo Mondadori, che ha raccontato di un flirt di Salvini con una bellissima modella, Ahlam El Brinis, 22 anni, musulmana, cittadina italiana (nata a Padova) di origini marocchine. Il segretario della Lega l’avrebbe conosciuta in un locale della riviera romagnola, al Papete di Milano Marittima. Salvini, tifoso milanista, stava festeggiando la vittoria del Real Madrid, la sera del 3 giugno. Ahlam si trovava lì per divertirsi e il loro incontro è stato testimoniato anche da una foto pubblicata sul profilo Facebook della ragazza.

La notizia viene ripresa oggi anche dal quotidiano Il Tempo che dalla prima pagina annuncia «Pace tra Lega e Islam: un’odalisca per Salvini». E ancora: «Addio Isoardi, il leader lumbard si consola con la modella marocchina». E potrebbe essere smentita pure dal settimanale Oggi, come Spy altra testata del gruppo Mondadori, che aveva già parlato della modella ai primi di giugno. Intanto loro, i diretti interessati, continuano a non proferire parola.

(Immagine di copertina dal profilo Facebook di Ahlam El Brinis)